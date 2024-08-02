Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde, Kemerköy Termik Santrali'nin karşısındaki çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Yangının başlamasının ardından bölgeye hızla müdahale eden Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yangının yayılmasını önlemek ve zarar görmüş alanı en kısa sürede güvence altına almak için yoğun çaba harcıyor.