Bugün saat 15.00 sıralarında Muğla’nın Milas ilçesinde, Milas-Bodrum Karayolu üzerindeki Güllük Kavşağı bölgesinde bir orman yangını başladı. Yangın, ormanlık alanda alevlerin hızla yayılması sonucu bölgeden görüldü. Vatandaşların hızlı müdahalesiyle olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti

İhbarın ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan gelen ekipler, yangın bölgesine yönlendirildi.

Havadan ve karadan yoğun müdahale

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler, hem karadan hem de havadan müdahale ederek yangının yayılmasını önlemeye çalışıyor.