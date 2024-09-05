Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin üst düzey sorumlularından Metin Dinç'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Dinç'in terör örgütü adına birçok faaliyete katıldığı ve güvenlik güçlerine yönelik saldırıları organize ettiği öğrenildi.

Uzun süre takip edildi

Metin Dinç, 2008-2015 yılları arasında Türkiye'de "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", "Terör Örgütü Propagandası Yapma", "Terör Örgütlerine Silah Sağlama" ve "Kanuna Aykırı Toplantı Düzenleme" gibi suçlardan dolayı gözaltına alınarak tutuklanmıştı. 2015 yılında ise yasa dışı yollarla Suriye'ye geçerek terör örgütü PKK/YPG'ye katıldı.

MİT, Dinç'in faaliyetlerini titizlikle izleyerek Kamışlı bölgesinde bulunduğunu tespit etti. Saha ajanlarının yerel kaynaklardan elde ettiği istihbarat doğrultusunda, Metin Dinç nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.