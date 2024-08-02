Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son yaptığı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bu başarılı operasyonlar, Türkiye’nin terörle mücadelesindeki kararlılığını ve etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Milli Savunma Bakanlığı: "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirildi" açıklaması ile paylaşım yaptı.