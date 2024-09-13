Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Kuran kursuna gittiği gün kaybolan küçük kızın cesedi, 19 gün sonra dere kenarında çuval içinde bulunmuştu.

Delil, şüpheliye ait ses kaydını içeriyor

Halk TV muhabiri Ferit Demir'in haberine göre, cinayet soruşturmasında kritik bir ses kaydı elde edildi. Söz konusu ses kaydı, Narin Güran'ın amcası Salim Güran ve yanında çalışan işçisi Ramazan Atasoy arasında geçtiği iddia edilen bir konuşmayı içerdi. Kaydın içeriğinde Salim Güran'ın, işçisine "Ramazan, kız öldü mü yoksa yaşıyor mu?" şeklinde bir soru yönelttiği belirtildi.

Ferit Demir açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Cinayetin sırrı çözüldü. Şu anda tutuklamaya sevk edilen sanıklardan birinin ses kaydı dosyaya girdi. Tutuklamaya sev edilen 9 kişi var. Bu kişiler arasında Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy var. Salim Güran'la Ramazan Atasoy Narin kaybolduktan sonra telefon görüşmesi yaptı. O kayıtlar ortaya çıktı. O ses kayıtlarında amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy'a 'Ramazan kız öldü mü?' dediği duyuldu. Bu ses kayıtlarından Narin'in Ramazan Atasoy'a sağ teslim edildiği ortaya çıkıyor. Aynı zamanda itirafçı Nevzat Bahtiyar ile Ramazan Atasoy'un birlikte olduğu gerçeği de ortaya çıkıyor."

Bu ses kaydının, cinayeti aydınlatacak önemli bir delil olarak değerlendirildiği ve soruşturmanın seyrini değiştirebileceği ifade ediliyor.