İzmir'in Karşıyaka ilçesinde önceki gün 21.30'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor. 

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Son dakika gelişmelerine göre, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, Örnekköy Milli Parkı çevresindeki orman yangını hızla büyüyor. Alevler, parkın etrafındaki yerleşim alanlarına yaklaşarak bazı binaların yanmasına neden oluyor.

karşıyaka yangın

Haber Ekspres Gazetesi olarak, yangının olduğu bölgeden anlık bilgileri aktarıyoruz. Yangının genişlemesi, güvenlik ve itfaiye ekiplerinin müdahalesini zorlaştırıyor.

Ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Bayraklı Belediyesi'nden yangın mağdurlarına sağlık desteği Bayraklı Belediyesi'nden yangın mağdurlarına sağlık desteği

Editör: Simge Akbulut