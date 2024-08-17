İzmir'in Karşıyaka ilçesinde önceki gün 21.30'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor.

Son dakika gelişmelerine göre, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, Örnekköy Milli Parkı çevresindeki orman yangını hızla büyüyor. Alevler, parkın etrafındaki yerleşim alanlarına yaklaşarak bazı binaların yanmasına neden oluyor.

Haber Ekspres Gazetesi olarak, yangının olduğu bölgeden anlık bilgileri aktarıyoruz. Yangının genişlemesi, güvenlik ve itfaiye ekiplerinin müdahalesini zorlaştırıyor.

Ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek için yoğun bir şekilde çalışıyor.