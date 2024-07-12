Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklikler içeren yeni kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler, kamuoyunda büyük tartışma yarattı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun teklifindeki önemli detayları açıkladı.

Kanun teklifinin detayları

Temel değişiklikler ve düzenlemeler

Kuduz Riski ve Ötenazi : Kuduz riski taşıyan ve saldırganlaşmış köpeklerin uyutulması, yani ötenazi kavramı bu düzenlemede yer alıyor.

: Kuduz riski taşıyan ve saldırganlaşmış köpeklerin uyutulması, yani ötenazi kavramı bu düzenlemede yer alıyor. Yetki ve Sorumluluklar: Sokak hayvanlarıyla ilgili yetkiler belediyelere veriliyor. Belediyelerin bu konuda yetersiz kalması durumunda 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ve 50 bin lira para cezası öngörülüyor.

Barınaklar ve sahiplendirme

Barınakların İyileştirilmesi : Belediyelerin sorumluluğunda olan hayvan barınaklarının koşullarının iyileştirilmesi, barınaklarda ameliyathane kurulması ve kaliteli yaşam alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

: Belediyelerin sorumluluğunda olan hayvan barınaklarının koşullarının iyileştirilmesi, barınaklarda ameliyathane kurulması ve kaliteli yaşam alanlarının oluşturulması hedefleniyor. Sahiplendirme Teşvikleri: Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi teşvik edilecek ve bu süreçte Tarım Bakanlığı'nın destek vereceği programlar hayata geçirilecek.

Kamuoyunda tepkiler ve tartışmalar

Kanun teklifi, sahipsiz köpeklerin durumu konusunda kamuoyunda çeşitli tartışmalara yol açtı. Hayvan hakları savunucuları, düzenlemenin yetersiz ve bazı açılardan tehlikeli olduğunu savunuyor.

Hayvan hakları savunucularının görüşleri

Hayvan hakları savunucuları, ötenazi uygulamasının hayvanların yaşam haklarını ihlal ettiğini belirtiyor. Barınakların koşulları ve hayvanların refahı konusundaki endişeler ön plana çıkıyor.

Belediyelerin endişeleri

Belediyeler, yeni düzenlemelerin uygulanması için gerekli kaynakların nasıl sağlanacağı konusunda belirsizlik yaşandığını ifade ediyor. Barınakların iyileştirilmesi ve sahiplendirme programlarının maliyetleri, belediyeler için büyük bir yük olabilir.

AK Parti'nin açıklamaları

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun teklifinin amacının sokak köpeklerinin kontrol altına alınması ve toplum sağlığının korunması olduğunu vurguladı. Güler, teklifin detaylarının ilerleyen günlerde daha kapsamlı bir şekilde tartışılacağını belirtti.

Güler'in vurguladığı noktalar

Toplum Sağlığı ve Güvenliği : Sokak köpeklerinin toplum için bir tehdit oluşturduğunu belirten Güler, bu sorunun çözülmesi gerektiğini vurguladı.

: Sokak köpeklerinin toplum için bir tehdit oluşturduğunu belirten Güler, bu sorunun çözülmesi gerektiğini vurguladı. Hükümetin Desteği: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda destek verdiğini belirten Güler, düzenlemelerin tüm kesimlerin beklentilerini karşılayacak şekilde hazırlandığını ifade etti.