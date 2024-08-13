13 Ağustos 2024, saat 10:33'te Sivas'ın Merkez ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin derinliği 9.7 kilometre olarak belirlendi.

Sivas Merkez'de kaydedilen bu sarsıntı, kentte kısa süreli bir panik ve endişe yarattı.