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Mahkeme heyeti, savcının bu talebi sonrasında duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verdi. Sanıklar, kara para aklama ve organize suç faaliyetlerine katılma suçlamalarıyla yargılanıyor. Savcı, delillerin karartılma ihtimaline dikkat çekerek sanıkların tutuklu kalmalarının gerekliliğini vurguladı.

Bugün görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıklar Engin Polat , Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün mevcut tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti.

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