Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ta yürüttüğü operasyonlarda büyük bir başarı elde ettiğini duyurdu. Son yapılan operasyonlarda toplamda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bu gelişme, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ve Türkiye'nin güvenlik önlemlerinin ne denli etkin olduğunu gözler önüne seriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Aynı şekilde, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist de operasyonlar sonucunda öldürüldü. Bu operasyonlar, bölgedeki terör tehditlerini ortadan kaldırmak ve güvenliği sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "asil milletimizden aldığı güçle" terörist temizliğine ara vermeden devam ettiği vurgulandı. Bakanlık, bölgedeki teröristlerin tamamen etkisiz hale getirilene kadar operasyonların süreceğini belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu operasyonları, hem iç hem de dış güvenliği sağlama amacı taşıyor ve terör örgütlerine karşı kararlı bir duruş sergiliyor.