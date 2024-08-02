Adana'nın Kozan ilçesinde, Kızlarsekisi mevkiinde çıkan orman yangınına havadan müdahale eden helikopter, Gökgöz göletinden su almak için iniş yaparken bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada mürettebatın yüzerek kurtulduğu ve helikopterin kurtarma çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kozan'daki orman yangınına müdahale eden helikopter, alevlerin kontrol altına alınması için göletin üzerine iniş yaparken kaza geçirdi. Olayın nedeni henüz belirlenemezken, helikopterin gölete düştüğü bildirildi. Kazanın ardından mürettebatın suya düşmesiyle birlikte yüzerek sahile çıktığı öğrenildi.

Mürettabatın durumu

Olay yerinde hızlı bir şekilde toplanan arama kurtarma ekipleri, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir ciddi yaralanma yaşanmadığını açıkladı. Kazanın ardından gölet çevresinde helikopterin kurtarılması için çalışmalar başlatıldı. Bölgedeki diğer ekipler de orman yangınının kontrol altına alınması için yoğun çaba gösteriyor.

Kazanın sebebi hakkında detaylı bir inceleme başlatıldı.