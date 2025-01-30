Soner Sarıkabadayı Ikinci Kez Baba Oldu! Oğlunun Ismi Belli Oldu

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Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Sarıkabadayı, oğlunun ismini takipçileriyle paylaştı.

Soner Sarıkabadayı'dan mutlu haber  

2020 yılında Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo ile evlenen ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, ikinci kez baba oldu. Şarkıcı, sosyal medya üzerinden takipçilerine müjdeli haberi duyurdu. Sarıkabadayı, oğlunun adını “Ali Gabriel Sarıkabadayı” olarak açıkladı.

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Aileye yeni bir üye katıldı

İlk çocukları Hasan Matias’ı 2020 yılında kucaklarına alan çift, şimdi ikinci çocuklarının dünyaya gelmesiyle mutluluklarını katladı. Sarıkabadayı, hastaneden yaptığı paylaşımda, "Ailemize hoş geldin, sefalar getirdin. Allah’ıma şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ