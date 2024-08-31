Sosyal medyada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Burak Keleş, tutuklandı.

Atatürk'e yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Keleş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-29" ifadesiyle konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı.

Yerlikaya, "Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesini kullanmıştı.