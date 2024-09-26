Parmağında sıkışan yüzüğü çıkaramayan Hande Demir, doktor müdahalesi gerektiren bir durumla karşı karşıya kaldı.

Ünlü isim, iş insanı Erdinç Acar'dan 2020 yılında boşanmasının ardından, emlakçı Hasan Tufan ile bir süredir aşk yaşıyordu. Ancak aşk hayatındaki bu mutluluk, talihsiz bir yüzük kazasıyla gölgelenmiş gibi görünüyor.

Yüzük Parmağını Sıkınca Hastaneye Koştu

Hande Demir, yüzüğünün parmağını sıkmaya başlamasıyla birlikte kendi başına çıkarmak için günlerce uğraştı. Beş gün boyunca yaptığı tüm denemeler başarısız olunca parmağı moraran Demir, soluğu hastanede aldı. Hastanede 45 dakika boyunca uğraşan doktor, parmağındaki yüzüğü ortadan ikiye bölerek çıkarmak zorunda kaldı.