Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 15 Ağustos’ta İzmir’deki büyük yangından etkilenen 375 hektarlık orman alanının Cumhurbaşkanı Kararı ile orman sınırlarından çıkarılmasına tepki gösterdi. Soyer, bu kararın iptali için dava açtıklarını belirterek, orman vasfına sahip alanların İzmir’i çevreleyen Yeşil Kuşak’ın bir parçası olduğunu ve tüm İzmirlilerin yaşam hakkını koruduğunu vurguladı.

20 yıl önce afetleri önlemek amacıyla korunan bu alanın, önce 2020’deki depremzedelere konut yapılacağı vaadiyle, şimdi ise yangından zarar gören bölgelerin imara açılmasıyla yapılaşmaya açılmak istendiğini ifade etti. Soyer, "Anayasa’nın 169. maddesine göre yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılması gerektiğini" hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Kararı'nın bu alanda yapılaşmanın önünü açmasının mümkün olmadığını belirtti.

Soyer, Doğa Derneği, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Egeçep ve diğer dava arkadaşlarına teşekkür ederek, orman alanlarının korunması için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.