S&P 500, Mayıs 2024'ten bu yana en uzun kazanç serisini sürdürürken, Nasdaq 100 de Ekim 2023’ten bu yana böyle bir eğilim göstermemişti.

ABD hisse senedi piyasaları, haftanın ilk işlem gününde de yükseliş ivmesini koruyarak, yatırımcıların Fed’in faiz indirimi beklentileri ve iyileşen ekonomik koşullara olan güvenini gösterdi. S&P 500 ve Nasdaq 100 endeksleri, art arda sekiz seansı pozitif bölgede kapatarak önemli bir kazanç serisine imza attı.

Yatırımcı güveni ve kazançlar

S&P 500

S&P 500 endeksi, dünkü işlemlerde %0,95 artışla kapandı ve temmuz ortasında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinin yalnızca %1 altında işlem görüyor. Bu yükseliş, Mayıs 2024’ten bu yana en uzun kazanç serisini temsil ediyor. Şirketlerin %95’inin ikinci çeyrek sonuçlarını bildirdiği bu dönemde, FactSet verilerine göre şirketlerin %79’u hisse başına kâr beklentilerini aşarken, %60’ı beklenenden daha yüksek gelir açıkladı.

Nasdaq 100

Nasdaq 100 endeksi ise dünkü işlemleri %1,3 artışla kapatarak rekor seviyelerine 4,6 puan uzakta kaldı. Bu yükseliş, teknoloji ağırlıklı endeksin Ekim 2023’ten bu yana en uzun kazanç serisini devam ettirdiğini gösteriyor.

Ekonomik beklentiler ve Fed politikası

Yatırımcılar, ABD ekonomisinin iyileşen görünümü ve Fed’in yaklaşan faiz indirim döngüsüne dair beklentilerle moral bulmuş durumda. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari’nin The Wall Street Journal ile yaptığı röportajda, eylül ayında bir faiz indirimi olasılığına işaret eden açıklamaları, pazartesi seansında yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı.

CME Group’un FedWatch aracına göre piyasalar, eylül ayında %77,5 olasılıkla 25 baz puanlık bir faiz indirimi ve %22,5 olasılıkla 50 baz puanlık bir indirim fiyatlıyor. Bu hafta gözler, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu’nda yapacağı konuşmada olacak.

Uzman görüşleri

Yardeni Research'ten Ed Yardeni, geçtiğimiz hafta ABD resesyon korkuları ve küresel piyasa dalgalanmalarının hızla kaybolduğunu belirtti. Ancak Yardeni, Fed’in fazla gevşemesi ve daha fazla faiz indirimi beklentilerine karşı çıkmaması durumunda yenin tekrar güçlenebileceği ve carry trade çözülmesinde ikinci bir dalganın tetiklenebileceği konusunda uyardı.