Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'nin finansal piyasalarında önemli bir dönüm noktası olabilecek yeni bir yatırım aracını duyurdu. Gönül, gayrimenkul geliştiricilerinin finansmana erişimini kolaylaştıracak bu enstrümanın hem mülk tahvili hem de dönüştürülebilir tahvil özelliklerini bir arada taşıyacağını belirtti.

Başkan Gönül, ayrıca pandemi döneminde getirilen alım-satım sınırlamalarının piyasa istikrarı için kritik önem taşıdığını vurguladı. Bu sınırlamalar sayesinde piyasanın yerli yatırımcı ağırlıklı bir yapıya dönüştüğünü ifade etti. Açığa satış yasağının 2025 yılında büyük şirketlerin hisselerinde kaldırılması planlanırken, yatırımcılar bu adımı dikkatle izliyor.

SPK Başkanı Gönül, işlem hacminin düşük olduğu dönemlerde algoritmik ticaretin eleştirilmesine rağmen, bu ticaretin piyasa dinamiği için önemli bir unsur olduğunu savundu. Bloomberg’e verdiği röportajda, "Orta ya da uzun vadeli yatırımcılar için algoritmaların etkisi yoktur. Ancak, günlük alım satım yapanlar için algoritmalar, piyasa dinamiğinin bir parçasıdır. Bu uygulamalar yasaldır ve borsa tarafından düzenlenmektedir" dedi.

Gönül, SPK’nın temel görevinin yatırımcılara doğru ve şeffaf bilgi sağlamak olduğunu hatırlatarak, yeni yatırım araçlarının hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara yeni fırsatlar sunacağını ifade etti. Planlanan tahvil enstrümanının detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.