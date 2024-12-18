Türk spor basınının efsane isimlerinden Orhan Ayhan’ın eşi Selma Ayhan, hayata veda etti. Merhumenin cenazesi, 20 Aralık Cuma günü Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Ulus Mezarlığı’nda defnedilecek.

Selma Ayhan’ın havacılık serüveni

Selma Ayhan, 1966 yılında Türk Hava Yolları’nın hosteslik sınavını kazanarak havacılık kariyerine adım atmış, o dönemde dış hat uçuşları için doğrudan görevlendirilen ilk kabin memurlarından biri olmuştu. Mesleğine olan bağlılığı ve görev süresince yaşadığı unutulmaz anılarla tanınan Selma Hanım, Türk Hava Yolları’nda VIP uçuşlar da dahil olmak üzere birçok önemli görevde bulunmuştu.

1970 yılında, tanışıp âşık olduğu ünlü spor spikeri Orhan Ayhan ile evlenen Selma Hanım, aynı yıl havacılık kariyerine veda etti. Uzun yıllar süren evlilikleri boyunca ailesine ve eşi Orhan Ayhan’a her daim destek veren bir isim olarak anıldı.

Orhan Ayhan ve Guinness Rekorlar Kitabı

1957 yılında mesleğe spor muhabiri olarak başlayan Orhan Ayhan, TRT’de 1962 yılında spor spikerliği sınavını kazanarak kariyerine yön verdi. İlk olarak Galatasaray-Milan maçını anlatan Ayhan, özellikle boks müsabakalarıyla adını duyurdu ve bu alandaki çalışmalarıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

Cenaze töreni detayları

Selma Ayhan’ın cenaze töreni, 20 Aralık Cuma günü Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak ve ardından Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Spor dünyası ve yakın çevresi, Ayhan ailesine başsağlığı dileklerini iletti.