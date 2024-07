A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Spor yazarları, bu kritik karşılaşmanın ardından görüşlerini paylaştı.

"Galip sayılır bu yolda mağlup"

Fanatik yazarı Cem Dizdar, takımın mücadelesine ve performansına dikkat çekerek, "60’ların ortalarına doğru yavaş yavaş ritmimiz düşmeye başladı. Ancak rakibin golünden sonra Montella biri zorunluluktan takımı şöyle bir söktü ve Okay, Kerem, Zeki ve Cenk ile yeni bir ivme yakaladı. Ardından ihtimale oynayan Montella son olarak Semih Kılıçsoy’u da gönderdi sahaya. Takım yapması gereken her şeyi yaptı. Hatta 90+1’de kalecileri Bart Verbruggen tıpkı Avusturya maçında Mert Günok’un yaptığı gibi Semih’in vuruşunu çizgiden çıkardı. Yani her şeyi yaptı bizimkiler ama olmadı! Ne diyordu eskiler; ‘Galip sayılır bu yolda mağlup’! Yolu doğru bu takımın..." dedi.

"Montella böyle istedi"

Fotomaç yazarı Zeki Uzundurukan, Montella'nın oyuncu değişikliklerindeki geç kalışına vurgu yaptı: "Montella, oyuncu değişikliklerinde yine çok geç kaldı. Montella'nın maça Kenan'la başlaması yanlıştı. Kerem Aktürkoğlu'nu da oyuna geç aldı. Fransız hakem Clement Turpin, net penaltımızı es geçti. Ayrıca rakibe vermediği net iki kırmızı kart var. Bütün takdir haklarını da Hollanda'dan yana kullandı. Belki kaybettik ama yürekli futbol oynadık. Hollanda'ya futbol olarak hiç boyun eğmedik! Bireysel hatalardan ve Fransız hakem Turpin'in berbat yönetimi ile maçı kaybettik ve turnuvaya veda ettik. Ama EURO 2024'e Türk damgasını vurduk! Muhteşem taraftarlarımızla! Futbolumuzla...”

"UEFA'nın düdüğü"

Cumhuriyet yazarı Arif Kızılyalın, hakemin yönetimine ve takımın performansına değindi: "İlk düdükle Hollanda set oyunlarıyla kontrollü geldi, biz Mert, Kaan, Samet, Abdülkerim, Ferdi ile kapandık. Sonra oyun kilitlendi. Üst üste kornerler attık. Arda kesti, Samet hepimizi ağlatan vuruşu yaptı. Samet sadece Hollanda’ya değil UEFA ile Milli Takım’ı tutmayan malum kesime de attı o golü. 2. yarı Weghorst’u alan Hollanda toparlandı. Arda’nın direğe çarpan şutu, Kaan’ın penaltıya dönüşecek pozisyonu ile direndik. De Vrij’in golü hepimize soğuk duş yaptırdı. Takımın gardı düşerken oyuncu değiştirmedik. Israrlı Hollanda atakları Gakpo’nun vuruşuyla gole dönüşünce avantaj gitti. Cenk-Kerem-Zeki ile yeniden dirildik, Zeki ve Kerem golü atabilirdi. Semih’in şutu savunmada yarı final umudu da Berlin’de kaldı. Bir söz de hakeme; UEFA’nın talimatlı düdüğü diyelim siz anlayın! Kırmızıyı es geçmesi affedilmezdi”

"Teşekkürler çocuklar"

Fotomaç yazarı Reha Kapsal, Montella'nın oyuncu değişikliklerindeki gecikmesini eleştirdi: "Burada şunu söylemek istiyorum. Oyuncu değişikliği için ille gol mü yememiz lazım? Dakika olmuş 70, sahada 3-4 futbolcu oyundan düşmüş ve Montella'dan hamle yok. Turnuvada zaten genelde hep aynı 11'lerle oynuyoruz. İkinci yarı bazı oyuncuların fiziksek düşüklerini görüp daha erkenden bu hamleyi yapmalıydık. Koeman maç 1-0 iken, 1-1 olduğunda ve 2-1 öne geçtiğinde hemen hamle yaptı ama bizim hoca sadece oyunu seyretti. EURO 2024'te sahada takımımızla, tribünlerde taraftarımızla renk kattık. Takımımız ilerisi için umut verdi. Hepinizin yüreğine ve emeğine sağlık. Teşekkürler çocuklar”

"Bu turnuvayı kazanabilirdik"

Fanatik yazarı Erman Özgür, takımın performansına dikkat çekti: "Hakan Çalhanoğlu ve Arda’nın pas trafiğimizi harika yönetmesi, savunma konsantrasyonumuzun yüksekliği ve Barış Alper’in zorlamaları ile ilk yarıda hem Hollanda’nın tempo yapmasını engelledik hem de oyunun galibi olduk. 35 dk. da Arda’nın enfes sağ ayak ortasında golü atan Samet de tabelayı lehimize çevirdi. 3’lü savunmamız dar alana çektiğimiz oyunda kademeli ve kusursuz bir ilk yarı oynayarak neredeyse hiç pozisyon vermedi. 2. yarıya Hollanda Weghorst ile gelip Depay’ı bizim stoperlerimizden kurtararak başladı. 70’e kadar 30 metreye düşürdüğümüz takım boyu ve iyi savunma iyi olmasına rağmen 2.gol için Arda’nın direğe takıldığı ve Weghorst hamlesinde Kaan’ın atamadığı pozisyonlarda çıkmayınca devreye Depay girdi. De Vrij’e golü attıran Depay ve 2. golü atan Gakpo ağırlıklarını koydular. Değişiklikler gelince tekrar pozisyon ürettik ama Kerem Aktürkoğlu, Zeki Çelik ve Cenk Tosun ile bu fırsatları kaçırdık. Montella’nın turnuva boyunca oynatmaya tenezzül etmediği Semih Kılıçsoy hamlesi ve bu oyuncunun girişiminde ise Verbruggen harika bir refleksle maça ortak olmamıza müsaade etmedi. Sonuçta bizim için başarılı denebilecek bir turnuvayı kazanabileceğimiz ama biraz da şanssızlıklardan dolayı Hollanda mağlubiyeti ile kapattık. Yine de yakaladığımız jenerasyon ve kalite ile sonraki turnuvalar için çok iş yapabileceğimizin sinyallerini de verdik. Avrupa şampiyonasında emeği geçen ve yaşattıkları gurur özelinde herkese teşekkür ederiz”

"Şahsiyetli futbol için teşekkürler"

Sabah yazarı Ömer Üründül, futbolcuların performansını överek Montella'yı eleştirdi: "Dün gece futbolcularımız elinden gelini yaptılar. Ama ne yazık ki yarı final biletini alamadık. İlk yarı tamamen bizim istediğimiz gibi gitti. Rakibimiz Hollanda klasik oyun anlayışıyla ayağa paslarla set oyunda pozisyon bulmaya çalışıyordu. Biz de alanları iyi kapatıp, onlara üretkenlik şansı tanımadık. Taraftarlarımıza ve futbolcularımıza büyük moral veren bir de gol attık. Tabii ki ikinci devrenin tehlikeli olacağını herkes biliyordu. Bu arada Hollanda Teknik Direktörü Koeman, işlerin ters gittiğini görünce erken uyandı. Ve Weghorst'u sahaya sürerek fazla pas yerine yüksek ortalarla bizim dengemizi bozmaya çalıştılar. Bu yüzden ciddi tehlikeler atlattık. 68. dakika ise maçın kırılma anıydı. Çok net bir golü kaçırdık. Hemen arkasından da skora denge geldi. O moralle Hollanda kısa sürede öne geçti. Sonra yaptığımız değişikliklerle birlikte uzatmalarda tek kale oynadık. Çok da net goller kaçırdık. Sonuç kaçınılmaz oldu. Benim Montella'ya tek eleştirim, oyuncu değişikliklerinde geç kalışıydı. Hiç olmazsa 1-1'den sonra hemen hamle yapması gerekiyordu. Ama ben yine de başta teknik direktörümüz olmak üzere, futbolcularımızı turnuvada gösterdikleri şahsiyetli futbolundan dolayı kutluyorum. Bize büyük bir heyecan yaşattılar”