17 yıl sonra kupayı İzmir'e getirdiler

İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Süper Lig play-off final serisi ikinci maçında Beşiktaş HDI Sigorta’yı 79-66 yenerek durumu 2-0 yaptı ve kupayı 17 yıl aradan sonra İzmir’e getirdi. Başkan Tunç Soyer “İzmir’in Aslanları”nı sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla kutladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i “spor kenti” yapma vizyonuyla tüm branşlarda önemli bir atılım yapan İzmir Büyükşehir Belediyespor’un Hentbol Erkek Takımı’nın Türkiye Kupası’nı kazanmasının ardından Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı da Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı. Soyer’in “İzmir’in Aslanları” adını verdiği ekip, play-off final serisi ikinci maçında Beşiktaş’ı 79-66 mağlup edip durumu 2-0’a getirdi ve işini son maça bırakmadan kupayı kazandı. İzmir BBSK, serideki ilk maçı da 71-67 kazanmıştı.

Üst üste maç kazanma (105), bir maçta en fazla sayı atma (174) ve bir maçta en az sayı yeme (4) rekorlarını elinde bulunduran, branşında ülkemizi Avrupa’da ilk temsil den ekip olan İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, daha önce 2001, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında üst üste dört kez şampiyon olmuştu. İzmir ekibi, böylelikle 17 yıl aradan sonra şampiyonluk kupasını bir kere daha İzmir’e getirmeyi başardı.

Başkan Soyer’den kutlama mesajı



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’in Aslanları”nı sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla kutladı. Soyer mesajında şu ifadeleri kullandı: “#İzmirinAslanları İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız 5. şampiyonluğunu #İzmirMarşı ile kazandı. Onlarla ne kadar gurur duysak az... Sizleri ayakta alkışlıyorum.”

Kupa 19 maç kazanarak geldi



İzmir Büyükşehir Belediyespor ligde normal sezonu 14 maçta 13 galibiyetle zirvede bitirdi, ardından Play-Off serisinde önce Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u, ardından Galatasaray’ı ikişer maçta da yenerek final biletini aldı. İzmir ekibi, nefeslerin kesildiği final serisinde Beşiktaş’ı ilk maçta 71-67 ikinci karşılaşmada ise 79-66 yenerek kupanın sahibi oldu ve böylelikle oynadığı 20 maçın 19’unu kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyespor, Tekerlekli Sandalye Süper Ligi’nde son 15 yıla damga vuran Galatasaray, Beşiktaş HDI Sigorta ve 1907 Fenerbahçe ile bu sezon oynadığı 7 maçı kazanırken bu alanda da tarihe geçti.

Nefesleri kesen maç



İzmir Büyükşehir Belediyespor’un Beşiktaş HDI Sigorta ile Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda oynadığı final serisinin ikinci maçı büyük heyecana sahne oldu. Maçın hemen başında rakibine üstünlük kuran İzmir ekibi, ilk çeyreği 24-16 öne geçti. İkinci çeyreğin başında ise farkı 14’e (34-20) çıkardı. Molanın ardından Özgür Gürbulak ile üst üste sayılar bulan Beşiktaş HDI Sigorta skoru 38-31’e kadar farkı eritti. Devre ise 40-31 sona erdi. İkinci devrenin başında rakip Uğur Toprak’ın üçlükleriyle farkı yeniden indirmeye çalışsa da Mahsum İpekşen ile Ahmet Efetürk, farkın 10 sayı civarında kalmasını sağladı. Maçta 25. dakika 50-41’lik skorla geride kaldı. Mahsum İpekşen ile uzak mesafeli kritik sayılar üretmeye devam eden İzmir Büyükşehir Belediyespor final periyoduna 59-49 önde başladı. İzmir temsilcisi son bölümde de etkili oyununu devam ettirip maçtan 79-66’lık skorla galip ayrıldı ve tarihindeki beşinci şampiyonluğunu kazandı.