20. Tanju Okan Yelkenli Yat Yarışları Başladı

Türk müzik dünyasının önemli ismi olan merhum Tanju Okan'ın 'Memleketim' dediği Urla'da bu yıl 20'incisi düzenlenen geleneksel Tanju Okan Yelkenli Yat Yarışları ile yine unutulmadı.

20. Tanju Okan Yelkenli Yat Yarışları Başladı
25 Mayıs 2019 Cumartesi 15:32

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Kaymakamlığı, Urla Belediyesi, Urla İskele Su ürünleri Kooperatifi, Türkiye Yelken Federasyonu, ve Urla Yat Kulübü işbirliğiyle düzenlenen yarış Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’un verdiği start ile başladı. Urla İskele Limanında gerçekleşen yarışta toplam 32 yat Urla'nın masmavi denizine yelken açtı.

İki gün sürecek olan yarışların ödül töreni ise 26 Mayıs Pazar Günü saat 17.30 da Urla İskele Limanında yapılacak.

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