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Alsancak Stadı'nda ilk maç heyecanı!

Spor Toto Süper Lig'de cuma günü evinde Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak Altay, bu müsabakayı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynamak için yaptığı başvuruya olumlu yanıt aldı

Alsancak Stadı'nda ilk maç heyecanı!
07 Aralık 2021 Salı 13:20

Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum ve Güvenlik Müdürü Cenk Cem'in UEFA standartlarında yeniden inşa edilip, açılışı 26 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda incelemelerde bulunduğu ve müsabaka oynanmasına engel olmadığı yönünde rapor hazırladığı öğrenildi. TFF'nin stadyum değişikliğine giderek maçı Bornova'dan Alsancak'a alması bekleniyor.


Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin dün ismini taşıyan stadyumu Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile birlikte bir kez daha ziyaret ederek zemin kontrolü yaptığı öğrenildi. Altay taraftarlarının da Hatayspor maçı öncesi özel hazırlık yaptığı ifade edildi. Siyah-beyazlılar, Mustafa Denizli'nin Altay formasıyla Türkiye Kupası'nı kaldırdığı dönemden kalan görüntülerini içeren bir koreografiye imza atacak. Takımı meşalelerle karşılayacak Altaylılar, özel pankartlarla tribünleri süsleyecek. Özel davetiye hazırlayan yönetimin bilet fiyatlarını sembolik olarak sabitlemeyi planladığı da gelen haberler arasında. 
 

SON MAÇI 7.5 YIL ÖNCE
 

Altay, çürük olduğu gerekçesiyle 7.5 yıl önce kapılarını kapatıp yeniden yapılan Alsancak Stadı'nda son maçını 2013-2014 sezonunda oynadı. Siyah-beyazlı ekip, 2'nci Lig'de yer aldığı dönemde 11 Mayıs 2014'te Alsancak'taki sezonun son maçında İstanbul Güngörenspor'u 5-2 yendi. Alsancak'a 2'nci Lig takımı olarak veda eden Altay, yuvasına Süper Lig kulübü olarak dönecek.
 

KAZIMCAN BELİRSİZ
 

Altay'da altyapıdan yetişen ve son 2 maçta sol bek pozisyonunda görev alan genç forvet Kazımcan Karataş'ın adalesinde sertleşme olduğu öğrenildi. Galatasaray deplasmanında sakatlanan 18 yaşındaki oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Siyah-beyazlılarda İranlı sol bek Naderi ve sol kanat Eren takımla çalışmalara başladı. İzmir ekibinde tedavisi süren İsveçli stoper Björkander ile sarı kart cezalısı Cebrail ve Zeki forma giyemeyecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #alsancak stadı #altay #maç
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