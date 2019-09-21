Altay camiasının mutlu günü

Altay Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, haber spikeri Alev Olgay ile hayatını birleştirdi. Nikah töreni, Altay Camiası ile spor ve siyaset dünyasını bir araya getirdi.

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Sportif Direktör Özden Töraydın, kulüp yöneticileri ve siyah-beyazlı futbolcularla birlikte, siyaset, spor ve basın camiasının önde gelen isimlerinin katıldığı nikah töreninde evliliği resmileştiren isim Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ oldu. Nikah töreninde çiftin şahitliklerini; Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Emin Aksoy ve Sadettin Alp yaptı. Aileden Altaylı olan Can Erbesler’in siyah-beyazlı kulübe mesleki tecrübesiyle kısa zamanda medya, iletişim ve sosyal projeler alanında büyük katkı sağladığını söyleyen Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu çifte sonsuz mutluluklar dilerken; çift attıkları imza sonrası ilk fotoğrafı Altay Ailesi ile birlikte çektirdi. Davetliler, Güzelbahçe Parc Ceremonie Kilizman’da düzenlenen nikâh töreninin ardından verilen kokteyl ve yemekte keyifli dakikalar geçirdiler.