Altay'da 7'nci imza Zeki'den

Spor Toto 1'inci Lig'de transfer yasaklısı Altay, iç transferde 7'nci imzayı orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım'a attırdı

Başkan Ayhan Dündar'la bir araya gelen tecrübeli futbolcu Afyonkarahisar kampında 2 yıllık sözleşme imzalayıp takıma katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcumuza başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Transfer yasağı devam eden siyah-beyazlılar, iç transferde İbrahim, Özgür, Ozan, Deniz, Tolga ve Ceyhun'un ardından Zeki'yi de yuvada tutarak serbest kalan yerlilerin büyük bölümüyle el sıkışmış oldu. Transfer yasağını açamayacak Altay'da yönetim Poko, Paixao ve Scuk gibi yabancı futbolcuları da takımda tutmayı hedefliyor.

TUNA ÜZÜMCÜ: İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY SABIR

Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü, yeni sezon öncesi çalışmaları, altyapıdan kadroya katılan genç oyuncuları ve iç transferi değerlendirdi. Gençlerle gerçekleşen ilk etap kampının verimli geçtiğini, iç transferde atılan imzalarla yine Afyon'daki ikinci etaba da moralli başladıklarını dile getiren Tuna Üzümcü, "Burada bazı hazırlık maçları oynayacağız. Ayın 30'una kadar Afyon'dayız. İzmir'e geldiğimizde orada da son bir hazırlık maçı yapıp lige hazırlanmak istiyoruz" diye konuştu.

Sportif Direktör Üzümcü şöyle devam etti:

"Bu sene bizim en çok ihtiyacımız olan şey biraz sabır olacak. Takım olmak, aile olmak kolay değil. Genç oyuncularımızın da zamana ihtiyacı var. Camiamızdan, taraftarlarımızdan en büyük isteğim bu sene biraz sabırlı olmalarıdır. Bize inansınlar, biz burada iyi çalışıyoruz. Altay'ın altyapısı fabrikadır, üniversitedir. Buraya gelen oyuncularımız yetenekli oyuncular. Onların biraz zamana ihtiyacı var. İçlerinde çok yetenekli, armamızı yukarıya taşıyacak gençlerimiz var."

"EN ZOR SEZON OLACAK"

Yıllarca bu liglerde futbol oynadığını hatırlatan Sportif Direktör Tuna Üzümcü, "2022-23 sezonu gelmiş geçmiş 1'inci Lig'in en zor sezonu olacak. Şehir takımları, camiaları olan takımlarla mücadele edeceğiz. Bizim burada amacımız Altay armasını ne kadar yukarı taşıyabiliriz. Ama onun içinde şu an kadromuzda bulunan mevcut durumu, içinde bulunduğumuz durumu göz önünde bulundurarak ilk maçtan itibaren dirençli bir Altay, kaybetmeyen bir takım yaratmak istiyoruz. Biz her maça kaybetmemek için çıkacağız. Kazanmak içinde taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız olacak" şeklinde konuştu.

"KUTAY, OKAY'IN YOLUNDA"

Kiralık gönderildikten sonra takıma dönen Kutay Yokuşlu'yu kendisine benzettiğini dile getiren Üzümcü, "Ben de buradan iki defa kiralık olarak 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'e gönderildim. Şu an Kutay da bu süreci yaşadı. Şimdi kampta da gözlemlediğim kadarıyla kendisini gayet geliştirmiş durumda. O da abisi Okay Yokuşlu gibi hem Altay'a hem de Türk futboluna mutlaka katkı verecektir. Dediğim gibi sabırlı olduğumuzda Altay altyapısı bu bayrağı devralıp hedefe doğru gidecektir" mesajı verdi.