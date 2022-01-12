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Altay'da Kappel bilmecesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da idmana çıkmayan kanat oyuncusu Leandro Kappel için iki farklı iddia ortaya atıldı

Altay'da Kappel bilmecesi
12 Ocak 2022 Çarşamba 12:36

Hollandalı futbolcuya yakın kaynaklar Kappel'in kendisine verilen ödeme sözünün yerine getirilmemesi üzerine bugünkü antrenmana çıkmadığını iddia ederken, kulüpten alınan bilgiye göre ise tecrübeli futbolcu karnındaki ağrıları gerekçe göstererek idmanda yer almadı. Altay yönetiminin hafta içinde oyunculara ödeme yapmayı planladığı öğrenildi.

Eski futbolcularına olan borçları nedeniyle transfer tahtası kapalı olan Altay'da yönetimin yasağı kaldırıp kaldıramayacağı merak konusu olurken, kulislerde siyah-beyazlı yönetimin alacaklılardan doğan 12 dosyayı kapatması gerektiği ileri sürüldü. İzmir temsilcisinin transfer yasağını kaldırmak için yaklaşık 2 milyon Euro'ya ihtiyaç duyduğu konuşulurken, düşme hattında yer alan Altay'ın takviye yapamaması halinde zorlu bir süreçten geçeceği görüşü oluştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay
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