ÜNLÜ ŞARKICI HAYATINI KAYBETTİ
ÜNLÜ ŞARKICI HAYATINI KAYBETTİ
0
'ANNE' DİYEN HEMŞİREYİ DÖVDÜ
'ANNE' DİYEN HEMŞİREYİ DÖVDÜ
0
SICAK SU ŞELALESİ DONDU
SICAK SU ŞELALESİ DONDU
0
YENİ BİR ÇİÇEK TÜRÜ KEŞFEDİLDİ
YENİ BİR ÇİÇEK TÜRÜ KEŞFEDİLDİ
0

Altay'da Kappel golü unuttu

Spor Toto Süper Lig'de 11 haftadır galip gelemeyince düşme hattıyla arasındaki puan farkı 1'e inen Altay'da Hollandalı sağ kanat oyuncusu Leandro Kappel, gol orucuna girdi

Altay'da Kappel golü unuttu
23 Aralık 2021 Perşembe 12:08

Bu sezon ilk kez Süper Lig deneyimi yaşayan 32 yaşındaki futbolcu, 3 puan yüzü göremedikleri son 11 maçta gol sevinci yaşayamadı. Bu sezon Göztepe ve Beşiktaş filelerini 1'er kez sarsan Kappel, daha çıktığı müsabakalarda rakip fileleri sarsamadı.

Takımın bankolarından biri olan Hollandalı oyuncu, 18 maçın 17'sinde ilk 11'de şans bulurken, sadece önceki hafta ilk kez kesik yediği Giresunspor deplasmanında oyuna ikinci yarıda girdi. Süratiyle rakip defans oyuncularını zor durumda bıkaran Kappel, son vuruşlarda etkisiz kaldı. Tecrübeli forvet fazla gol atamasa da yaptığı 5 asistle teselli buldu.

Öte yandan cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Altay'da stoper İbrahim'in tedavisi sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay
Önceki Haber
Yeni bir çiçek türü keşfedildi
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu: Dolarla euro ile geçilen yolları kamulaştıracağım
Göztepe'de Ideye ile yollarını ayırdı
Göztepe'de Ideye ile yollarını ayırdı
0
İzmirli genç yeteneğe Avrupa’dan talip var
İzmirli genç yeteneğe Avrupa’dan talip var
0
Bucaspor 1928'in zirve inadı
Bucaspor 1928'in zirve inadı
0
Göztepe'nin eskileri zirveye oynuyor
Göztepe'nin eskileri zirveye oynuyor
0
İzmir stadyum zengini oldu
İzmir stadyum zengini oldu
0
Karşıyaka puana sevinemedi
Karşıyaka puana sevinemedi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.