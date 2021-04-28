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Altay'da Mustafa Denizli imzayı attı

Altay, Teknik Direktör Mustafa Denizli ile anlaştığını duyurdu. Mustafa Denizli'nin tek şartını kabul eden Altay yönetimi, tecrübeli çalıştırıcıya imza attırdı

Altay'da Mustafa Denizli imzayı attı
28 Nisan 2021 Çarşamba 16:26

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Osman Özköylü ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışına girmişti. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, dün bir basın toplantısı düzenleyerek Mustafa Denizli’ye teknik direktörlük görevine gelmesi için çağrıda bulunmuştu. Mustafa Denizli de efsanesi olduğu kulübün çağrısına kayıtsız kalamayarak verilecek maaşın Mehmetçik Vakfı ve Gaziler ve Şehitler Aileleri Vakfı’na bağışlanması şartıyla göreve geleceğini ifade etmişti.

Bugün ise Altay Spor Kulübü sosyal medya hesaplarından tecrübeli çalıştırıcı ile anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu. Siyah-beyazlılar yaptığı paylaşımda, “Evine hoş geldin büyük Mustafa” ifadelerine yer verdi. Altay Yönetimi tarafından tek şartı kabul edilen Mustafa Denizli, Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’ne gelerek kendisini 38 yıl sonra siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Etiketler; #altay #mustafa denizli #spor
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