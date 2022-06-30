Altay'dan Bamba atağı

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay, mayıs ayında sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan forvet Daouda Karamoko Bamba ile tekrar temasa geçti

Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılar, kulüpten alacağı bulunan Fildişi Sahilli golcüden yuvada kalmasını istedi. İzmir ekibiyle geçen sezon Süper Lig'de 32 maçta görev alıp, 7 gol kaydeden 27 yaşındaki Bamba, yönetime önceliğinin Türkiye'de Süper Lig'de forma giymeyi sürdürmek olduğunu iletti. Bamba'nın herhangi bir Süper Lig kulübüyle anlaşaması halinde Altay'la tekrar masaya oturması bekleniyor.

Siyah-beyazlılar Bamba'nın yanı sıra Poko, Paixao ve Scuk'la da temaslarını sürdürüyor.