Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'ndan taraftarlara lisanslı ürün alma çağrısı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yaz döneminde "19on4 Altay Store"da birçok yeni ürünü taraftarlarının beğenisine sunduklarını belirerek, taraftarların ürünlere ilgi göstermelerini beklediklerini bildirdi.

Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, önümüzdeki süreçte "19on4 Altay Store"lara daha büyük yatırımlar yapmayı planladıklarını belirtti. Daha önce arka sokaklarda yer alan Alsancak'taki mağazanın daha modern bir şekilde ana cadde üzerinde hizmet vermeye başladığını aktaran Ekmekçioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yılbaşından itibaren e-satış sistemi üzerinde çalışıyorduk ancak yaşanan korona salgını nedeniyle çalışmalarımız biraz gecikti. Artık tüm taraftarlarımız internet mağazamıza girip istedikleri ürünlere sahip olabilecekler. Yaz döneminde '19on4 Altay Store' birçok yeni ürünü büyük taraftarımızın beğenisine sundu. Taraftarlarımızın ürünlere ilgi göstermesini bekliyoruz. Onların göstereceği ilgi ile daha da büyüyeceğiz." Altay'ın lisanslı ürünlerini almak isteyen taraftarların "www.19on4.org" internet sitesinden alışveriş yapabileceği kaydedildi.