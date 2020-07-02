Altay Süper Lig aşkına

TFF 1. Lig’de ilk 2 de yer alarak direk Süper Lig’e adını yazdırmak isteyen Altay, Lig’de kalma savaşı veren Osmanlıspor’a acımadı 3-0.

Erkan Kart - Eskişehirspor deplasmanında umulmadık 2 puan bırakan Altay, evinde küme düşme hattındaki Osmanlıspor karşısında farklı skorla galip gelmesini başardı.

Maça istekli başlayan ve rakip kale önünde gol arayan siyah beyazlılar, 16. dakikada Turgut Doğan’ın sol kanattan yerden yaptığı ortaya topun gelişine düzün vuran Kerim Avcı’nın golüyle 1-0 öne geçti.

32. dakikada sag kanattan Erhan’ın yaptığı sert ortada Osmanlı kalecisi Mele topu kontrol edemeyince top filelere gitti; 2-0.

Osmanlıspor’un cılız atakları Altay kalesinde görüldü. 38. dakikada Todoraviç’in şutu az farkla auta gitti.

İkinci yarıda kontrollü bir oyun anlayışı içinde olan Altay, 47. dakikada Tatos’un orta sahada rakibinden kaptığı topla rakip kaleye yöneldi. Tatos derinlemesine pasıyla topu Turgut Doğan ile buluşturdu. Turğut Dogan’ın ceza sahasına yerden kestiği topa Paixao dokundu ve skoru 3-0 yaptı.

Karşılaşma 3-0 Altay’ın üstünlüğü ile bitterken, dün oynanan maçlarda Boluspor, Lider Hatayspor’u 1-0 yenerek 17. sıradaki Adanaspor ile arasındaki farkı 9 puana çıkardı. İkili averajda Boluspor’un gerisinde olan Adanaspor Eskişehirspor’un ardından lige veda eden 2. takım oldu.