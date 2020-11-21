Altınordu: 1 - İstanbulspor: 0

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Altınordu, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Altınordu: 1 - İstanbulspor: 0
21 Kasım 2020 Cumartesi 16:57

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa, Ata Yıldırım, Ali Tuna

Altınordu: Erhan Erentürk, Furkan Metin, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Can Esendemir (Dk. 76 Kahraman Demirtaş), Ufuk Budak, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90+1 Burak İnce), Yusuf Yalçın Arslan, Furkan Çil, Oğuzhan Akgün (Dk. 46 Alper Tursun), Muzaffer Kocaer (Dk. 90+4 Yiğithan Güveli), Enis Destan (Dk. 76 Hüsamettin Yener)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal (Dk. 86 İbrahim Yılmaz), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 61 Atchom), Wellington, Ali Yaşar, Abazaj (Dk. 46 Berkay Görmez), Rroca, Issah (Dk. 29 Egehan Gök), Levent Ayçiçek (Dk. 61 Ali Dere), Onur Ergün, Papa Diouf

Gol: Dk. 4 Furkan Çil (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 19 Furkan Metin, Dk. 68 Muzaffer Kocaer, Dk. 83 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu), Dk. 32 Egehan Gök, Dk. 58 Onur Ergün, Dk. 90 Rroca (İstanbulspor)


 

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