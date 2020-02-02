Altınordu: 2 - Akhisarspor: 0

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Altınordu, konuk ettiği Akhisarspor'u 2-0 yendi.

Altınordu: 2 - Akhisarspor: 0
02 Şubat 2020 Pazar 22:53

İzmir temsilcisinde bir grup altyapı oyuncusu tarafından Elazığ'ın plaka numarasına atfen karşılaşmanın 23. dakikasında sahaya atılan oyuncaklar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilecek.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu 

Hakemler: Erkan Özdamar, Utku Tunavelioğlu, Hakan Karabalcık

Altınordu: Erhan Erentürk, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Kemal Rüzgar (Dk. 72 Yasin Ozan), Ali Yaşar, Hüseyin Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu (Dk. 66 Hüsamettin Yener), Yusuf Yalçın Arslan, Furkan Çil, Okan Derici (Dk. 80 Burak İnce), Onur Taha Takır

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Rotman, Aykut Çeviker, Musa Nizam, Ergin Keleş, Burhan Eşer, Cikalleshi (Dk. 75 Hadzic), Kadir Keleş (Dk. 65 Muhammet Reis), Bjarnason, Erhan Çelenk (Dk. 65 Tolga Ünlü)

Goller: Dk. 6 Metehan Mimaroğlu, Dk. 57 Kemal Rüzgar (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 28 Aykut Çeviker, Dk. 56 Rotman (Akhisarspor)


Kaynak: AA
Önceki Haber
İzmir'de trafik kazası: 2 ölü
Sonraki Haber
İzmir'de asker uğurlamasından dönen kişilerin bulunduğu araç bariyerlere çarptı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.