Altınordu: 2 - Hatayspor: 2

TFF 1. Lig 18. hafta mücadelesinde Altınordu ile lider Hatayspor 2-2 berabere kaldı.

Altınordu: 2 - Hatayspor: 2
19 Ocak 2020 Pazar 09:24

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Yıldırım, Cemil Tunç

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Metehan Mimaroğlu (Dk. 65 Ali Yaşar), Burak İnce (Dk. 70 Furkan Çil), Oğulcan Ülgün, Atakan Üner, Muhammed Mert, Yasin Ozan (Dk. 88 Kemal Rüzgar)

Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Selim Ilgaz, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez (Dk. 60 Alican Özfesli), Rayane, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 74 Quali), Gökhan Karadeniz (Dk. 90+4 Barbosa), Mirkan Aydın

Goller: Dk. 6 Atakan Üner, Dk. 37 Muhammed Mert (Altınordu), Dk. 33 Mirkan Aydın, Dk 64 Selim Ilgaz (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Rayane, Dk. 45+2 Selim Ilgaz, Dk. 73 Mirkan Aydın (Hatayspor), Dk. 90+4 Kemal Rüzgar (Altınordu)


Kaynak: AA
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