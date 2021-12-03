DİNOZOR KALINTILARI BULUNDU
DİNOZOR KALINTILARI BULUNDU
0
ENGELSİZ BİR DÜNYA MÜMKÜN
ENGELSİZ BİR DÜNYA MÜMKÜN
0
HASTANEYE KALDIRILDI
HASTANEYE KALDIRILDI
0
SEREN SERENGİL: BOYUM KISALDI
SEREN SERENGİL: BOYUM KISALDI
0

Altınordu'da Enis kayıplarda

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu'da geçen sezonun yıldızı Enis Destan, bu sezon geride kalan 14 haftada beklentileri karşılayamadı

Altınordu'da Enis kayıplarda
03 Aralık 2021 Cuma 14:13

Görev aldığı 11 maçın 5'inde ilk 11'de şans bulan Enis, toplam 407 dakika süre bulurken, sadece 1 gol atabildi. Kırmızı-lacivertli formayla geçen sezon ligde 13 kez rakip fileleri sarsarak dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki santrfor, 2021-22'de sadece Menemenspor filelerini sarstı. Enis, sezon başında transfer görüşmesi yapmak için Avusturya'ya gitmiş ancak anlaşma sağlanamaması üzerine yuvada kalmıştı. Ümit Milli Takım'da 2 golü bulunan Enis'in devre arasında Avrupa kulüplerinden birine transfer olması bekleniyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu #enis destan
Önceki Haber
Sandal'dan trafo merkez için yeni öneri
Sonraki Haber
Babasından dayak yiyen 2 aylık bebekten iyi haber!
Altınordu resti çekti: Orada maç oynamayacağız!
Altınordu resti çekti: Orada maç oynamayacağız!
0
Karşıyaka'da Samican sevinci
Karşıyaka'da Samican sevinci
0
Ziraat Türkiye Kupası'nda Altınordu elendi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Altınordu elendi
0
Fenerbahçe otobüsüne saldırı!
Fenerbahçe otobüsüne saldırı!
0
Göztepe-Fenerbahçe maçının kazananı yok!
Göztepe-Fenerbahçe maçının kazananı yok!
0
Karşıyaka'da büyük hasret bitti
Karşıyaka'da büyük hasret bitti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.