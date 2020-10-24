Arkas Spor'un konuğu Spor Toto

Voleybol Efeler Ligi'nde son 3 maçını kayıpsız geçen Arkas Spor, yarın Spor Toto'yu konuk edecek.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligdeki galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini kaydetti. Spor Toto müsabakasında heyecanın üst düzeyde olacağını bildiren Özden, "Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada kazanan taraf olmak istiyoruz. İyi hazırlandık ve ekibimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi’ndeki müsabaka, yarın saat 18.00’de başlayacak.