Avrupa Gençlik Oyunları'na katılacak

Foça Belediyesi Engelli Boccia Oyuncusu Veli Ortak, 2019 Avrupa Gençlik Oyunlarının Paralimpik kategorisinde yarışacak.

24 ülkeden 600’ün üzerinde katılımcının yer alacağı 2019 Avrupa Gençlik Oyunları; 25-30 Haziran tarihlerinde Finlandiya'da gerçekleştirilecek.

Genç sporcu Veli Ortak, Türkiye Milli Takımı ve Foça Belediyesi Boccia Antrenörü Şebnem Sezer ile birlikte Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ü ziyaret etti.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, genç oyuncu Veli Ortak’a ve Antrenör Şebnem Sezer’e, 2019 Avrupa Gençlik Oyunları için bol şans ve başarılar diledi. Başkan Fatih Gürbüz; Veli Ortak ve Şebnem Sezer’in Foça için birer gurur kaynağı olduklarını ifade etti.

Ülkemizi 9 sporcu temsil edecek

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamada, Türkiye'yi yüzme ve boccia branşlarında, üçü kadın, altısı erkek 9 sporcunun temsil edeceği bildirildi.

Pajulahti Olimpik ve Paralimpik Merkezi'nde yapılacak oyunlarda 13-23 yaş arasındaki genç sporcular mücadele edecek. Sporcular atletizm, yüzme, judo, boccia, golbol, masa tenisi, tekerlekli sandalye basketbol ve showdown branşlarında 8 farklı disiplinde madalya arayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı (TBESF) Arif Ümit Uztürk'ün başkanlığını yaptığı kafilede, şu sporcular yer alıyor: Boccia: Ömer Şan, Veli Ortak, Mehmet Emir Ateş ve Mahmut Çoban-Yüzme: Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Nil Şahin, Uğur Şenel, Koral Berkin Kutlu.