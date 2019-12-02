Pilates, vücudun sağlıklı duruşuna yardımcı olurken aynı zamanda beden dengesini de sağlar.

Omurgayı destekleyen kas gruplarını harekete geçiren pilates zihinsel olarak da bireyleri rahatlatmaktadır. Bağdat caddesi pilates stüdyosunda profesyonel eğitmenler eşliğinde pilates yapabilir ve her zaman dengeli olan bir programdan yararlanmaya hemen başlayabilirsiniz.

Pilatesin İlkeleri Nelerdir?

Stüdyomuzda pilatesin ilkelerine bağlı bir şekilde kişiye özel pilates eğitimi verilmektedir. Bu kapsamda pilatesin ilkelerini sıralayacak olursak;

Konsantrasyon

Kontrol

Nefes

Kesinlik

Merkezleme

Ritim

Dengeli kas gelişimi

Vücudun tamamının hareket etmesi

Gevşeme olarak sıralayabiliriz.

Pilateste öncelik nefes çalışmasıyla egzersizlere başlamaktır. Her harekette dikkatli bir nefes alıp verme sürecine bağlı olarak başlayacağınız pilates , tüm beden ve organların beslenmesini sağlar. Ayrıca Bağdat caddesi pilates salonunda sunulan bu egzersizler, dengeli bir kas gelişimini desteklemektedir. Haliyle hareketleri öğrenerek programa uyum sağlayan bireyler, çalışma yaparken vücudun belirli bölgelerine odaklanmayı da öğrenmektedir.

Pilates Nasıl Yapılır?

Spor dallarının aksine herhangi bir egzersiz gerektirmeyen pilates , aynı zamanda aletli olarak da yapılabilir. Pilates ilkelerine bağlı kalınarak yapacağınız her hareket aynı zamanda pilates egzersizi olarak kabul edilmektedir. Pilatesin etkisini artırmak için reformer pilates de son zamanlarda tercih edilmeye başlanmıştır. Pilates yaparken uzman eğitmenlerimiz bireysel olarak sizlerle ilgilenir. Bu sayede vücudunuzun esnemesi sağlanırken aynı zamanda birçok fayda ile karşılaşmanızı sağlar.

Pilates Uygulamaları

Pilates stüdyosunda sizler için düzenli ve disiplinli uygulamalar ile sunulan egzersizlerin pek çok yararı bulunmaktadır. Öncelikle esneklik, güç ve dengede artış sağlayan pilates , uzmanlar sayesinde vücudunuzun istenilen şekle girmesini sağlar. Bununla birlikte zihin ve beden koordinasyonunun sağlanması için başvurulan pilatesin size katkıları aşağıdaki gibidir;

Stresi düşürür.

Enerji seviyesini artırır.

Kasların biçimlenerek güçlenmesini sağlar.

Sırt ağrılarında azalma sağlar.

Vücudu rahatlatır.

Eklemlerin hareket alanını artırır.

Çeviklik sağlar.

Bedenin görünümünü iyileştirir.

Doğru duruş hizası sağlar.

Pilates egzersizleri, vücuttaki tüm kasların çalışmasını amaçlar. Bu yüzden ihmal ettiğiniz kaslar bile daima kuvvetli hale gelir. Sonuç olarak kuvvetli ve dengeli bir bedene sahip olmanız kolaylaşır. Omurga sağlığını da olumlu yönde etkileyen pilates uygulamaları sadece bedeniniz için değil, zihinsel sağlığınız için de çok önemlidir.

Bağdat caddesi pilates merkezinde alacağınız eğitimlerle beraber doğru nefes almayı öğrenebilir ve akciğerlerin oksijen kapasitesini artırabilirsiniz. Ayrıca gebelik döneminde yapılacak pilatesin doğum sürecini kolaylaştırdığı da unutulmamalıdır. O halde daha fazla vakit kaybetmeden yukarıda sıraladığımız faydalarla karşılaşmak ve kendinizi çok daha iyi ve sağlıklı hissetmek için pilates merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. Vücudunuzu kısa sürede şekillendiren pilates , kilo vermenizi sağlarken, sıkılaşmanız için gerekli olan tüm hareketleri bünyesinde barındırmaktadır. Özet olarak koordinasyon ve konsantrasyon gerektiren bu egzersiz sisteminin, düzenli bir şekilde sürdürülmesi gerekir.

Detaylar İçin: https://dartraininghouse.com/bagdat-caddesi-reformer-pilates/ adresini ziyaret edebilirsiniz.



