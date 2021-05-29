Begüm Dünya Şampiyonu oldu!

Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı altın madalya kazandı.

Bakü’nün ev sahipliği yaptığı Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda bireysel kadınlar kategorisinde finale kalan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı dün altın madalya için yarıştı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Ayşe Begüm, 21.850 puanla altın madalyaya ulaştı.

Red Bull sporcusu olan Ayşe Begüm Onbaşı, finallere en iyi dereceyi elde ederek yükseldi. Finalde de kendisinden beklenen yüksek performansı ortaya koyan başarılı sporcu, rakiplerini geçerek dünyanın en iyisi oldu.

Aerobik cimnastik disiplininde alt kategorilerde Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı, böylelikle kariyerinin ilk büyükler Dünya şampiyonluğunu elde etti.

“TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ GÖSTERDİĞİMİZ İÇİN…”

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı madalya töreninin ardından yaptığı açıklamada, “Tek kadınlar kategorisinde altın madalya kazandım. Gerçekten çok mutluyum. Türk kadının gücünü gösterdiğimiz için ayrı bir mutluluk yaşıyoruz” dedi.

Altın madalya kazandığı için yaşadığı mutluluğu dile getiren Redbull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, “Aerobik Cimnastik Şampiyonası Bakü’de sona ermiş bulunuyor. Tek kadınlar kategorisinde altın madalya kazandım. Gerçekten çok mutluyum. Ekip olarak çok mutluyuz. Türk kadının gücünü gösterdiğimiz için ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Yarıştığımız alanda Azeri kardeşlerimizin desteği bizi çok mutlu etti. Emeği geçen, benimle birlikte olan, destekleyen, yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.