Bergama Belediyespor kötü gidişata dur dedi

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 6 maçından 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde eden Bergama Belediyespor kötü gidişatına Sultanbeyli Belediyespor karşısında son verdi: 2-0.

İzmir ekibi karşılaşmanın 38'inci dakikasında Ömer'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galibiyetle tamamladı. Bergama Belediyespor 68'inci dakikada Emre ile farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, kazanan taraf ev sahibi Bergama Belediyespor oldu. Bergama Belediyespor bu sonuçla puanını 20'ye çıkarıp sezonun ilk yarısını orta sıralarda tamamladı. Sultan Belyi Belediyespor ise 8 puanda kalarak sonunculuktan kurtulamadı.

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Sercan Karaca, Volkan Boz, Yunus Çiftçi

BERGAMA BELEDİYESPOR: Süleyman (xx) - Murat (xxx), Ali Aydın (xx), Egemen (xxx), Halil İbrahim Mızrap (xxx), Mehmet Soyarslan (xx) (Dk. 75 Ali Kuş x), Emre (xxx) (Dk. 75 Halil İbrahim Kaya x), Ömer (xxx) (Dk. 83 Furkan), Mehmet Can (xxx), Barış (xx), Batuhan (xxx) (Dk. 80 Mustafa)

SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: İhsan (x) - Mustafa (x), Emrah Günden (xx), Şakir (x) (Dk. 83 Nurullah), İskender (xx), Muhammet Ali (x), Bünyamin (x) (Dk. 78 Yusuf Ocak), Kerim (x) (Dk. 69 Yusuf Oyit x), Bülent (x), Emrah Bedir (x), Serhat (x) (Dk. 46 Enes x)

GOLLER: Dk. 38 Ömer, Dk. 68 Emre (Bergama Belediyespor)

SARI KARTLAR: Halil İbrahim, Ali Kuş (Bergama Belediyespor), Serhat, Şakir, Bünyamin (Sultanbeyli Belediyespor)

