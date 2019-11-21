Bergama'ya spor ordusu geliyor

Bergama Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen ara tatilde çocuklara sporu sevdirme etkinlikleri aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda ilkokul ve ortaokullu 100 çocuk yüzme, 150 çocuk basket sporu ile tanıştı. Etkinlikleri ilkinde 100 çocuk doyasıya basket oynayıp, top sürdü. Deneyimli antrenörlerden basketin tekniği ile ilgili bilgiler aldılar. Ara tatil dönemi için organize edilen etkinliklerin ikincisi yüzme sporu dalında oldu. Çocuklar basket ve yüzmeyle tanışırken aileleri de bu heyecana ortak oldular.

Yeni proje yolda

Belediye Başkanı Hakan Koştu, tarihi kent Bergama'da çocukları sporun her dalında boş vakitlerini değerlendirmeleri için önümüzdeki süreçte birçok yeni proje başlatacaklarını söyledi, "Bu kapsamda 'İlçemizde Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesine ay sonunda start vereceğiz. Proje kapsamında ilkokul seviyesinde öğrencilerimize yüzme kursları vereceğiz. Hedefimiz ilçemizdeki her çocuğun yüzmeyi sevmesi ve bilmesini sağlamak" dedi.



