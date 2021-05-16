Beşiktaş'ın şampiyonluk öyküsü

Süper Lig'de 2020-2021'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, kötü başladığı sezonu mutlu sonla bitirdi

Ligde oynadığı 40 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgiyle 84 puan toplayan siyah-beyazlı takım, ikinci sırada kalan Galatasaray ile aynı puana sahip olmasına rağmen genel averajla şampiyonluğunu ilan etti.

İlk 5 haftada çok gerideydi

Beşiktaş, sezona kötü bir başlangıç yaparak ilk haftalarda alt sıralarda yer aldı.

Lige Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yenerek başlayan siyah-beyazlılar, evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 ve iç sahada Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olarak 4 puanda kaldı.

Sezonun 5. haftasını maç yapmadan geçen Beşiktaş, söz konusu haftada 18. sırada yer aldı.

Sonraki maçlarda Yukatel Denizlispor'u 3-2 ve Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş, Gaziantep'e 3-1 mağlup olarak 8. haftada 12. sırada kaldı.

Yükseliş başlıyor

Beşiktaş, Gaziantep yenilgisinin ardından haftalar ilerledikçe yükselişe geçti.

Söz konusu dönemde oynadığı 13 maçta 11 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, topladığı 40 puanla zirveye doğru ilerledi.

Sezonun 9. haftasında 9. sıraya çıkan Beşiktaş, bir sonraki haftada 5. sıraya sıçradı. 11 ile 14. haftaları 4. sırada geçiren siyah-beyazlı ekip, 15. haftada ise 2. sıraya kadar çıktı.

16. haftada Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş, liderlik koltuğuna oturarak sezonun ilk yarısını bu şekilde tamamladı.

İkinci yarının başında Galatasaray ve Fenerbahçe'yi takip etti

Sezonun ikinci yarısına evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilerek başlayan Beşiktaş, 7 hafta boyunca Fenerbahçe ve Galatasaray'ı şampiyonluk mücadelesinde kovaladı.

Ligin 22. haftasında lider Fenerbahçe'nin gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, 23. haftayı ise 3. sırada geçti.

Beşiktaş, 24 ile 28. haftalar arasında zaman zaman averajla zaman zaman puan farkıyla lider Galatasaray'ın arkasında kaldı.

29. haftada oturduğu koltuktan bir daha kalkmadı

Beşiktaş, 29. haftada evinde Gaziantep'i 2-1 yenerek tekrar liderlik koltuğuna oturdu.

Siyah-beyazlı ekip, 14 hafta boyunca Galatasaray ve Fenerbahçe'ye zirve şansı tanımayarak şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı.

Puan farkını açtı ama son haftalarda zorlandı

Beşiktaş, rakipleri karşısında puan farkını açmasına rağmen son haftalarda şampiyonluğunu ilan etmekte büyük zorluk yaşadı.

Sezonun 34. haftasında 70 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip, ikinci Fenerbahçe'ye 4 ve üçüncü Galatasaray'a 8 puan fark yaptı.

Ligin 35. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bir sonraki hafta Sivasspor ile 0-0 berabere kalmasına rağmen Fenerbahçe'nin 3, Galatasaray'ın ise 6 puan önünde yer aldı.

Beşiktaş, 39. haftada Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek 81 puana ulaşırken, Fenerbahçe ile farkı 5'e ve Galatasaray ile de 6'ya çıkardı.

Sakatlıklar zorladı

Beşiktaş, kritik haftalarda önemli oyuncularının sakatlığıyla da büyük zorluk yaşadı.

Siyah-beyazlı ekipte Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle sezonun en önemli dönemlerinde takımlarına destek veremedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın kritik haftalarda zaman zaman Georges-Kevin N'Koudou ve Gökhan Töre'in yaşadığı sakatlıklar nedeniyle zorluk yaşadı.

Kamerun Milli Takım kampında sakatlanan Aboubakar, son 11 haftada sadece bir kez 45 dakika sahada yer alabildi.

MKE Ankaragücü maçı sonrası sakatlanan Oğuzhan Özyakup ise kalan 7 haftada forma giyemedi.

Beşiktaş, Aboubakar'ın sakatlığı sonrası bir başka santrfor Cenk Tosun'un da aynı durumu yaşamasıyla sarsıldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynanan maçta ağır bir sakatlık yaşayan Cenk, son 8 haftada takımını yalnız bıraktı.

Bosna Hersek'in 21 yaşaltı milli takımında sakatlanan Ajdin Hasic de kalan 11 haftada forma giyemedi.

Beşiktaş, son haftalarda performansını artıran Georges-Kevin N'Koudou'yu da özellikle Galatasaray derbisinde kullanamamanın sıkıntısını yaşadı.

Siyah-beyazlı ekipte Gökhan Töre de sakatlığı nedeniyle sezonun en önemli maçlarından Fatih Karagümrük maçında takımını yalnız bıraktı.

Bu sakatlıklar nedeniyle önemli haftalarda sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşısında Adem Ljajic'in omzunun çıkmasıyla sarsıldı. Ljajic de son haftadaki Göztepe maçında tribünde yer almak zorunda kaldı.

Kabus gibi 2 hafta

Siyah-beyazlı ekip, Hatayspor maçının ardından kabus gibi iki hafta geçirerek şampiyonluk şansını son haftaya bırakmak zorunda kaldı.

Sezonun 40. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, hem puan farkının kapanmasına engel olamadı hem de ikili averajda rakibinin önünde yer alma şansını yitirdi.

Bir sonraki hafta evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın 81 puanda kalmasıyla Galatasaray'ın puan eşitliğini sağlamasına da engel olamazken, Fenerbahçe de farkı 2'ye düşürdü.

Artı bir averajla gelen şampiyonluk

Sezonun son haftasına Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe iddialı girerken, şampiyonu genel averaj belirledi.

Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederken ikinci sıradaki Galatasaray da Yeni Malatyaspor'a 3-1 üstünlük sağladı. 42. hafta sonunda Beşiktaş ve Galatasaray 84 puana ulaştı.

Sezon boyuna 89 gol atan ve kalesinde 44 gol gören Beşiktaş, artı 45 averaj elde etti. Rakip filelere 80 bırakan ve 36 gol yiyen Galatasaray ise artı 44 averajla sezonu tamamladı.

Genel averajda rakibinden artı bir daha iyi olan Beşiktaş, 2020-2021 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.