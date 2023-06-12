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Bucaspor 1'inci Lig'e koşuyor

İskenderunspor'u evinde 1-0 mağlup eden Bucaspor 1928 adını finale yazdırdı

Bucaspor 1'inci Lig'e koşuyor
12 Haziran 2023 Pazartesi 11:33

TFF 2'nci Lig Play-Off yarı finalinde İstanbul'da 3-1 yendiği İskenderunspor'u evinde de 1-0 mağlup eden Bucaspor 1928 adını finale yazdırdı. Her iki maçı da kazanıp turu kolay geçen sarı-lacivertliler lig finalinde Anagold 24Erzincanspor'u eleyen Şanlıurfaspor'un rakibi oldu. Normal sezonun 24'üncü haftasında Cüneyt Dumlupınar'ın yerine göreve getirilen Sait Karafırtınalar yönetiminde ligi 2'nci sırada bitiren sarı-lacivertliler, direkt olarak grup yarı finaline kalmayı başardı. İskenderunspor'u eleyip 1'inci Lig'in kapısını aralayan İzmir ekibi maçın ardından büyük sevinç yaşadı. 

Bucaspor 1928, 15 Haziran Perşembe günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak finalde Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak maçı kazanan gelecek sezon Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek. Tek maç üzerinden oynanacak finalde 90 dakika eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma bölümüne geçilecek. Uzatma dakikaları da berabere biterse kazanan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. Son olarak 2014-2015 sezonunda Bucaspor takımı ilçeyi 1'inci Lig'de temsil etmiş, o sezon sarı-lacivertliler küme düşmüştü. 

KARAFIRTINALAR İNANIYOR 

Bucaspor 1928'i finale taşıyan Sait Karafırtınalar, 2012-2013 sezonunda Bucaspor'la 1'inci Lig'de Play-Off'a kalmıştı. Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Bucaspor, Play-Off yarı finalinde Konyaspor'a elenip final şansını kaçırmıştı. Konya'dan zaferle döneceklerine inandığını kaydeden Sait Karafırtınalar, "Takımız geçen sezon da 3'üncü Lig Play-Off finalini kazanıp 2'nci Lig'e yükseldi. Şimdi aynı başarıyı 1'inci Lig için göstereceğiz. Şanlıurfaspor da iyi bir ekip. Zorlu ve çekişmeli bir final bizi bekliyor. Bu finalin kazanan tarafı olmak için çok çalışacağız ve elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bucaspor
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