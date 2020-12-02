Bucaspor 1928'de seri sona erdi

Misli.com 3'üncü Lig 1'nci Grup'ta zirve takipçisi Bucaspor 1928, evinde Çankaya Futbol Kulübü'yle berabere kaldı: 1-1.

Bucaspor 1928'de seri sona erdi
02 Aralık 2020 Çarşamba 17:11

Yeni Buca Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekibin 8'inci dakikada Furkan'la bulduğu gole sarı-lacivertliler 19'uncu dakikada Gökhan'la karşılık verdi. Bu sezon evindeki 5 maçlık galibiyet serisi sona eren, üst üste 2 galibiyetin ardından puan kaybı yaşayan Bucaspor bu skorla 26 puana ulaştı. İzmir temsilcisi evinde Ofspor'la yenişemeyen lider Diyerbekirspor'u 3 puan geriden ikinci sırada takibini sürdürdü.

STAT: Yeni Buca
HAKEMLER: Enes Kanpara, Mutlu Çiğdem, Hakan Dursun
BUCASPOR 1928: Şener - Yalçın Eycan, Gökhan, Ufuk, Ahmet, Osman (Dk. 86 Emre), Yusuf Can (Dk. 68 Burak Can), Berke (Dk. 78 Sabahattin), Cuma (Dk. 78 Burak Sürmeli), Oğuz, Tunç Murat
ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: Beycan - Miraç Can, Mücahit, Kerem Ali, Deniz, Yasin, Murat Batuhan, Hüseyin Mert (Dk. 83 Metehan), Ahmet Hakan (Dk. 64 Yağızcan), Furkan, Doğukan (Dk. 71 Furkan)
GOLLER: Dk. 19 Gökhan (Bucaspor 1928) - Dk. 8 Furkan (Çankaya FK)
SARI KARTLAR: Osman (Bucaspor 1928) - Doğukan, Yasin, Miraç, Kerem (Çankaya FK)


Kaynak: DHA
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