Bucaspor 1928'de seri sona erdi

Misli.com 3'üncü Lig 1'nci Grup'ta zirve takipçisi Bucaspor 1928, evinde Çankaya Futbol Kulübü'yle berabere kaldı: 1-1.

Yeni Buca Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekibin 8'inci dakikada Furkan'la bulduğu gole sarı-lacivertliler 19'uncu dakikada Gökhan'la karşılık verdi. Bu sezon evindeki 5 maçlık galibiyet serisi sona eren, üst üste 2 galibiyetin ardından puan kaybı yaşayan Bucaspor bu skorla 26 puana ulaştı. İzmir temsilcisi evinde Ofspor'la yenişemeyen lider Diyerbekirspor'u 3 puan geriden ikinci sırada takibini sürdürdü.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Enes Kanpara, Mutlu Çiğdem, Hakan Dursun

BUCASPOR 1928: Şener - Yalçın Eycan, Gökhan, Ufuk, Ahmet, Osman (Dk. 86 Emre), Yusuf Can (Dk. 68 Burak Can), Berke (Dk. 78 Sabahattin), Cuma (Dk. 78 Burak Sürmeli), Oğuz, Tunç Murat

ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: Beycan - Miraç Can, Mücahit, Kerem Ali, Deniz, Yasin, Murat Batuhan, Hüseyin Mert (Dk. 83 Metehan), Ahmet Hakan (Dk. 64 Yağızcan), Furkan, Doğukan (Dk. 71 Furkan)

GOLLER: Dk. 19 Gökhan (Bucaspor 1928) - Dk. 8 Furkan (Çankaya FK)

SARI KARTLAR: Osman (Bucaspor 1928) - Doğukan, Yasin, Miraç, Kerem (Çankaya FK)