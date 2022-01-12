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Bucaspor 1928 kaleci Murat'la imzaladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ikinci yarısında hedefini zirve olarak belirleyen Bucaspor 1928, ara dönemde ilk transferini gerçekleştirdi

Bucaspor 1928 kaleci Murat'la imzaladı
12 Ocak 2022 Çarşamba 12:54

Sarı-lacivertliler son olarak Şanlıurfaspor'da forma giyen kaleci Murat Demir'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Bucaspor’a hoşgeldin Murat Demir. Şanlıurfaspor’dan transfer ettiğimiz 1995 doğumlu kaleci Murat Demir ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.

İzmir ekibi kiralıktan dönen oyuncusu Selahattin Seyhun'un ise 3'üncü Lig ekiplerinden Başkent Gözgözler Akademi FK'ya kiralandığını duyurdu. Bucaspor'da altyapıdan profesyonem yapılan Arda Usluoğlu da A takımla antrenmanlara başladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bucaspor #kaleci
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