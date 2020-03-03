Burada olmaktan mutluyum

Kevin Prince Boateng, Beşiktaşlı taraftarlarla ilgili, "Onların ne kadar çılgın olduğunu herkes gibi ben de biliyorum. Birçok arkadaşım Beşiktaş taraftarının dünyanın en iyisi olduğunu defalarca anlatmıştı ve hala da anlatıyorlar.

Onların benimle ilgili yüksek beklentilere sahip olduklarının farkındayım ama benim de onlardan beklentim var ve bu da bize destek olmaları ile ilgili" dedi Siyah-beyazlıların devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Kevin Prince Boateng, Beşiktaş Dergisi'nin Mart ayı sayısına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın büyüklüğünün herkes tarafından bilindiğini söyleyen Boateng, "Doğrusunu söylemek gerekirse biraz şaşırdım. Beşiktaş'ın büyüklüğünü herkes biliyor ama içine girmeyince bazı şeyleri göremiyorsunuz. İçeri girdikten sonra ise buradaki profesyonellik seviyesinin çok yüksek olduğunu, yapısının sağlam temellere dayandığını gördüm. Bu durum aynı zamanda insanların omzunda kuvvetli bir baskının ve yapılacak çok iş olduğunu da gösteriyor" diye konuştu.

"İki yıldır görüşüyordum"

Beşiktaş'tan gelen teklif sonrasında çok fazla düşünmediğini belirten tecrübeli futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse iki yıldır Beşiktaş ile görüşüyordum. Türkiye ve Beşiktaş'ı her zaman için öncelik olarak görüyor ve buraya gelmek istiyordum. Berlin'de beraber büyüdüğüm birçok Türk ve Beşiktaş taraftarı arkadaşım vardı. Transferimin ardından hemen hemen hepsi mesaj yolladı, 'Nihayet eve gidiyorsun' dediler ve çok mutlu oldular. Doğrusunu söylemek gerekirse teklif geldikten sonra çok düşünmedim. Menajerime 'teklifi kabul edelim, bir yolunu bul ve gidelim' dedim. Neticesinde de buraya gelme kararını verdik" ifadelerini kullandı.

"Takımdaki ortam harika"

Kaliteli oyunculardan kurulu bir kadrolarının olduğunu dile getiren Boateng, "Şu ana kadar her şey olumlu. Biliyorsunuz Barcelona, Milan gibi dünyanın birçok büyük takımında oynadım ve bu tecrübeme dayanarak Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin gördüklerim içerisinde en iyilerinden olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Takımdaki ortam da harika, kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir takıma sahibiz. Geride kalan beş, altı aylık sürecin futbolcular açısından zor geçtiğini öğrendim ve bu durum bazı futbolcular üzerinde baskı ve gerginlik oluşturmuş. Ancak Beşiktaş gibi kulüplerde bunun normal olduğunu kabul etmemiz gerekiyor çünkü hedef her zaman en yükseği. Puan tablosunda ilk üç sıranın dışına çıkıldığı andan itibaren futbolcuların üzerinde baskı oluşmaya başlıyor ama bunu tersine çevirebilme imkanı da bizim elimizde. Geride bıraktığım kısa sürede futbolcular arasında olumlu bir hava gördüm, performansımızı yukarı çekebilmemiz için bizimle sürekli ve doğru iletişim kuran bir teknik direktörümüz var. Çok sıkı çalışıyoruz ve umarım ki ligin sonunda bu emeklerimizin karşılığını göreceğiz" şeklinde konuştu.