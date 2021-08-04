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Buse Naz Çakıroğlu finalde!

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51 kg yarı final müsabakasında Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'ı 5-0 mağlup ederek finale çıktı

Buse Naz Çakıroğlu finalde!
04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:36

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12'nci gününde boksta kadınlar 51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'la karşılaştı. Performansıyla ilk rauntta 5 hakemden tam puan alan Buse Naz, ikinci rauntta 3, son rauntta üstünlüğünü koruyarak adını finale yazdırdı.

Buse Naz Çakıroğlu,  Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.15'te altın madalya mücadelesi verecek. Çakıroğlu, finalde Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva ile karşılaşacak.

Busenaz Sürmeneli de finalde

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, 69 kg yarı final müsabakasında Hindistan'dan Lovlina Borgohain'i 5-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, 69 kg'da finale yükseldi. Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, rakibine karşı gösterdiği üstün performansla 5-0 galip geldi. Busenaz, 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te final müsabakasına çıkacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #buse naz çakıroğlu #olimpiyat #boksör
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