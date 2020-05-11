Büyükşehir'den kulüplere destek

Koronavirüs salgını sürecinde tüm spor kulüplerinde olduğu gibi yaşadıkları ekonomik sıkıntılar iyice ağırlaşan İzmir ekiplerine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden destek geldi.

Büyükşehir'den kulüplere destek
11 Mayıs 2020 Pazartesi 12:11

Kentin tarihleri 100 yıla yaklaşıp aşan köklü kulüplerine İzmir'i ulusal ve uluslararası alanda tanıttıkları için bu sezon 10 milyon TL'lik reklam desteği vermeyi kararlaştıran Büyükşehir Belediyesi, ilkini ocakta ödediği bu rakamın ikinci taksidini pandemi sürecinde yatırdı. Maçlarında İzmir BŞB'nin yürüttüğü fuarlar ve Maraton İzmir gibi spor organizasyonlarının reklamlarını taşıyan kulüplerden Göztepe, Altınordu ve Altay, ikinci taksit ödemelerini mart ayında alırken Karşıyaka, Menemenspor ve Bucaspor'a geçen hafta içinde para yatırıldı.

6 taksitle

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) çatısı altındaki kulüplere Haziran ayı içinde de ödeme sözü veren belediye ödemeleri 6 taksitle tamamlayacak. Süper Lig'deki Göztepe reklam desteğinden toplam 3.2 milyon TL alırken, 1'inci Lig'deki Altay, Altınordu ve Menemenspor'a 1.6'şar milyon TL, 3'üncü Lig'deki Karşıyaka'ya 800 bin TL, Bölgesel Amatör Lig'deki Bucaspor, İzmirspor ve Bergama Belediyespor'a 400'er bin TL ödenecek. Karşıyaka, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geçen yıl müjdesini aldığı 5.4 milyon TL tutarındaki tesis yardımını almayı da halen sürdürüyor. 

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