Cikalleshi bu kez Türkiye'ye rakip

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor'da son haftaların formda golcüsü Sokol Cikalleshi, Arnavutluk Milli Takımı formasıyla bu kez ay-yıldızlı ekibimize rakip olacak.

Cikalleshi bu kez Türkiye'ye rakip
08 Ekim 2019 Salı 15:16

A Milli Takım'ın lider olduğu 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda, geçen ay Arnavutluk Milli Takımı formasıyla Fransa ve İzlanda'ya gol atan Cikalleshi, 11 Ekim Cuma günü İstanbul'daki Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak maçta ay-yıldızlılara karşı mücadele edecek. Cikalleshi, Arnavutluk kadrosuna Türkiye'den tek futbolcu olarak çağrıldı. Kulübü Akhisarspor'da sezon başında ve ligin ilk 3 maçında kadro dışı olan Cikalleshi, buna rağmen davet edildiği milli takımda 2 maçta 2 gol atmıştı. Arnavut yıldız, Akhisarspor'a dönüşünde TFF 1'inci Lig'deki son 4 maçı 4 golle geçti. Grup elemelerinde milliler 6 maçta 5 galibiyet alırken; Arnavutluk ise 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle dördüncü sırada bulunuyor. Ay-yıldızlılar Arnavutluk'la grupta 22 Mart'ta deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kazanmıştı.


 


 


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Dikili'ye tatile geldi çevre temizliği yaptı
Sonraki Haber
İzmir kulüplerinden Başkan Soyer'e ziyaret
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.