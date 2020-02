Dalmayı Seviyorsan Dibi Görmelisin

Okyanuslar ve denizlerin dipleri, eşsiz yaşam formlarına ev sahipliği yapıyor. Dünyanın büyük bölümünün sular altında kalıyor olması, keşfedilmemiş güzellikler ve yeryüzünden bağımsız bir yapı olması sebebi ile denizin altı, herkes için büyük merak konusu.

Denizlerin diplerine dalmak isteyen ve bu konuda oldukça meraklı birçok insan var. Bunu gerçekleştirmek için yalnızca cesaret örneği göstermek değil, iyi bir eğitim almak da gerek. Tüplü dalış eğitmeni ihtiyacı olan ve dalış eğitimi almak isteyen bireylere, Fırat Çelik isimli tüplü dalış eğitmeninden tam destek!

İzmir'de Dalış Kursu

İzmir Seferihisar bölgesinde kurs ve eğitim veren Fırat Çelik, bu konuda uzman bir eğitmen.

Dalgıçlık kursu almak ve bu konuda uzmanlaşmak isteyenlere hizmet sunan Fırat Çelik'ten;

Tüplü Dalış

Dalış eğitimi

Dalgıç sertifikası gibi eğitimler ve sertifikalı kurs alabilirsiniz.

Tüple Dalmak Ne Anlama Geliyor?

Tüp ile dalmak, tüplü dalış , ya da SCUBA diving. Her birinin anlamı aynıdır. Self Contained Underwater Breathing Apparatus kelimelerinin kısaltması olan SCUBA, su altında bağımsız su aparatı anlamına gelmektedir. Yeryüzünde yaşadığımız her an havadan faydalanmaktayız. Hava bizlere ilkokulda öğretildiği gibi %21 oksijen, %78 azot ve %1 diğer gazlardan oluşmaktadır.

Dalış esnasında kullanılan tüpler ve SCUBA adı altında bilinen bu cihazlar da, %78 azot, %21 oksijen ve %1 diğer gazlardan oluşmakta ve bizlere hava alma şansı vermektedir. Tüple dalmak ve dalış esnasında bu tüpü kullanmak, suyun altında hava alış verişi sağlayarak nefes alabilmek anlamına geldiğinden, konforlu bir dalış türünü ifade etmektedir.

Başlangıç Seviyesi Eğitim ve Sertifikaları Nelerdir?

SCUBA diving yapmak ve bu konuda uzmanlaşmak isteyen bireyler, sağlanan kurs aracılığı ile bu eğitime tabi tutulurlar. Başlangıç seviyesi için deneme dalışı gerçekleştirmek ve bu eşsiz dünya ile alakalı fikirlerinizin netleşmesi beklenir. Kararınız kesin ise ve profesyonelleşmek isterseniz, eğitimin birinci basamağı Cmas 1* dalış kursudur.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak sürdürülen kurslarda, birinci seviyeyi teorik ve dalış eğitimleri ile alarak, bu seviyenin son basamağı olan 18 metreye tüplü dalış gerçekleştirmeniz durumunda, ilk sertifikanızı almaya hak kazanırsınız. Bir sonraki aşama ise Cmas 2* seviyesidir. Bu seviye için de aynı durumlar ve eğitimler tabi olup, son basamakta 42 metre derinliğe dalmanız söz konusu. Eğitimler sürecinde birçok planlama, sualtı navigasyonu kullanımı, gece dalışı ve birçok alanda profesyonel eğitimler sunulmaktadır.

Güvenli Dalış Eğitimi

Fırat Çelik Tüplü Dalış Kursu'nda, tarafınıza sunulacak olan tüm ekipmanlar, ekipmanların kullanımı, eğitimler ve sunulan hizmet, sizlerin güvenliği düşünülerek gerçekleştirilmektedir. Uzman dalgıçlar tarafından yapılacak olan tüm eğitimlerde, teorik ve uygulamalı kurslara tabi tutulursunuz. Bütün aşamalar esnasında, uzman dalgıçlar eşliğinde ve doğru ekipmanlar ile kurs alacak öğrenciler için güvenlik aşaması her noktasına kadar düşünülerek hareket edilmektedir.

