Denize nazır pilates

Karaburun Belediyesi’nin kadınlar için düzenlediği pilates kursları, ilçe merkezindeki Kuyucak Plajı ve Mordoğan Spor Tesisi’nde başladı.

Denize nazır pilates
12 Temmuz 2020 Pazar 09:46

Açık havada spor yapmak isteyen kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslar; Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri Kuyucak’ta; Salı ve Perşembe günleri ise Mordoğan’da 09.00-10.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, geçen yaz büyük ilgi gören kursları bu yıl da düzenleme kararı aldıklarını belirterek, “Vatandaşlarımız, pandemi günlerinin psikolojik etkisinden yeni yeni sıyrılıyor. Bu dönemde özellikle kadınlarımızın için bir farkındalık yaratalım istedik. Kadınlarımızın sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek sağlıklı olmalarını ve hoşça vakit geçirmelerini sağladığımız için çok mutluyuz. Kurslarımıza tüm kadınlarımızı bekliyoruz” dedi.

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